Palermo, spaccio di marijuana a Ballarò: arrestato pusher 50enne

Spaccio di stupefacenti a Ballarò, scatta l'arresto per un pusher 50enne. I carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo, durante un servizio antidroga nel quartiere, hanno arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio, O.G.C., 50enne palermitano, già noto alle forze dell’ordine.

L'uomo è stato notato dai militari mentre si intrufolava all'interno di un appartamento in via delle Pergole e insospettiti dal suo atteggiamento lo hanno raggiunto perquisendo anche l'abitazione. Con l'aiuto dell'unità del nucleo cinofili, i carabinieri hanno scoperto più di 650 grammi di marijuana, parzialmente divisa in dosi, oltre a 6.500 euro in banconote da 20 e da 50, frutto dell'attività di spaccio, due bilancini digitali e vario materiale atto al confezionamento dello stupefacente.

L’arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, è stato tradotto, in attesa dell’udienza di convalida, presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. Sullo stupefacente sequestrato, i carabinieri del Lass del Comando provinciale eseguiranno le analisi quantitative e qualitative.

