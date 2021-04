Dai furti ai maltrattamenti in famiglia: 9 arresti della polizia in 24 ore a Palermo

Interventi della polizia nel controllo del territorio, del capoluogo e della provincia e nella prevenzione dei reati, nelle ultime 24 ore hanno condotto a 9 arresti per furti, maltrattamenti in famiglia, rapine ed episodi di spaccio di droga.

Sul fronte dei maltrattamenti in famiglia, in due diverse circostanze, gli agenti delle volanti sono intervenuti in contesti domestici. In un’ abitazione del Cep è stata la moglie di un uomo violento e spesso ubriaco che, grazie all’aiuto della figlia e della suocera, è riuscita a divincolarsi dalla presa del marito chiedendo aiuto alle forze dell’ordine. I poliziotti, dopo avere ascoltato i testimoni dell’aggressione, hanno arrestato l’uomo.

Stessa sorte toccata a un 30enne, che ha aggredito la madre con cui convive dopo una lite sulla cura del cane domestico. La donna è stata costretta a rifugiarsi in balcone e da lì a chiamare aiuto. Il 30enne è stato quindi arrestato dai poliziotti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico.

A Partinico, gli agenti del locale Commissariato di P.S. hanno proceduto all’arresto di un uomo violento, già sottoposto al regime della sorveglianza speciale, che ha peraltro opposto una resistenza attiva al controllo effettuato dai poliziotti. L’uomo ha morso un agente al polpaccio e ha tentato di strangolare un secondo. E’ stato bloccato ed ammanettato dai poliziotti, che lo hanno arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Sul fronte dei furti sventati, è stata probabilmente spezzata la sequenza di colpi notturni, almeno tre nelle ultime settimane, compiuti nell’area della residenza per studenti “Camplus Palermo” di via Benedettini: un giovane di 30 anni è stato sorpreso, infatti, in flagranza dopo aver rubato la bicicletta di uno studente. La polizia sospetta che il giovane sia responsabile di altri furti ed al riguardo sta cercando riscontri.

Altri due reati predatori sono stati sventati all’interno di un supermercato di Brancaccio e in via Mozart, dove due giovani sono stati sorpresi a rubare pezzi di una vettura parcheggiata, alla quale era già stata sottratta la marmitta.

Un importante sequestro di stupefacenti è stato, invece, effettuato dai poliziotti del Commissariato di Mondello che, nel centro della borgata marinara, a piazza Valdesi, hanno tratto in arresto un 31enne, sorpreso con addosso 30 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi.

Infine, applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un 19enne, che lo scorso 10 giugno, in via Pitrè, aveva minacciato con un coltello due dipendenti di una nota ditta di consegne chiedendo denaro. Il colpo fallì per il passaggio di una pattuglia che controllava il territorio. Il giovane, che si era dato alla fuga, è stato successivamente identificato.

