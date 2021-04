Dipendente e bimbo positivi al Covid, chiusi un asilo e una scuola dell'infanzia a Palermo

È stato chiuso l’asilo nido comunale «Maricò», a Palermo, dopo la segnalazione di positività al Covid-19 di uno dei dipendenti. La scuola dell’infanzia Whitaker, è stata chiusa per la positività di un bambino.

L'amministrazione comunale ha chiesto la sanificazione prevista dai protocolli anti-Covid e ha inoltrato la comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria di Palermo per la valutazione della ripresa dell’attività. Chiusi oggi anche gli uffici dell’assessorato alla Scuola, in via Notarbartolo, per effettuare la sanificazione dopo la segnalazione di un caso Covid tra il personale.

