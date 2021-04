Alcol venduto dopo le 18: chiusi 5 market e un ristorante in centro a Palermo, multe da 18 mila euro

Continuano i controlli delle forze dell'ordine a Palermo per verificare il rispetto delle norme anti-Covid degli esercizi commerciali. Nel corso del fine settimane, gli agenti del Nucleo controllo attività economiche e produttive hanno sequestrato sei locali delle vie del centro città, elevando sanzioni per 18.898 euro.

Le sei attività, un market e un ristorante in via Torino, tre market rispettivamente uno in via Dante, uno in via Chiavettieri e uno in via Roma, mettevano in vendita bevande alcoliche oltre le 18 a numerosi clienti che consumavano su posto. In un altro locale, in Piazza Marina, le bevande venivano servite all’interno del locale.

I locali sono stati sequestrati e chiusi per 5 giorni, con apposizione di sigilli per inottemperanza alle disposizioni nazionali e alle ordinanze sindacali previste per il contenimento del virus. I gestori sono stati sanzionati per non essersi attenuti alle misure di contenimento previste dall’ordinanza sindacale e dai provvedimenti nazionali, per un totale di 800 euro ciascuno.

Inoltre, i gestori del market e del ristorante di via Torino sono stati sanzionati ulteriormente perché entrambi sprovvisti della prescritte autorizzazione Scia e registrazione sanitaria, con verbali rispettivamente di 8.098 euro e di 6.000 euro, e i locali sono stati posti sotto sequestro con chiusura dell’attività fino alla loro regolarizzazione.

© Riproduzione riservata