Tragedia questa mattina a Palermo. Un uomo è morto per strada in via Lincoln. Stava guidando l'auto quando ha avvertito un malore, ha accostato la vettura ed è sceso nel tentativo di chiedere aiuto ma purtroppo è morto.

Vani i tentativi di rianimarlo. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 e i carabinieri.

