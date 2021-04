Palermo, la Ztl resta sospesa fino al 26 aprile: ma è polemica sulla nuova proroga

Ztl a Palermo resta sospesa fino al 26 aprile. La Giunta Comunale di Palermo ha prorogato per altri venti giorni il provvedimento che scadeva ieri. È sempre sospesa anche la Ztl notturna.

Non mancano comunque le polemiche. La Lega critica l'assessore comunale Giusto Catania. "Compreso di avere fatto una grave castroneria con la riattivazione della Ztl, l'assessore Catania corre ai ripari e la sospende. Ci dicono che è stato solo un problema tecnico. Intanto questa mattina alcune persone hanno dovuto comprare il pass giornaliero, altre erano nella confusione totale. E poi se avessero avuto intenzione di sospenderla perché non hanno dato nessuna comunicazione ufficiale all'esterno? Ai giornali o ai palermitani?", attaccano il capogruppo leghista in consiglio comunale Igor Gelarda e la responsabile della Lega giovani Palermo, Elisabetta Luparello.

