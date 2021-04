Palermo, furto nell'asilo del Giardino Inglese: rubati pc e casse audio

Un furto è stato compiuto in un asilo gestito dalla Cooperativa Pueri al Giardino Inglese in via Libertà. I ladri sono riusciti a portare via un personal computer e alcune casse audio utilizzate dalle maestre per le attività didattica.

Dopo un intervento di sanificazione completa, le lezioni sono riprese e i bambini sono tornati in classe. Ad accorgersi del furto è stata la direttrice. La polizia è intervenuta per eseguire un sopralluogo, raccogliere la denuncia e avviare le indagini. La struttura, chiusa da venerdì scorso, non è dotata di videosorveglianza.

© Riproduzione riservata