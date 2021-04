Crescono i contagi, Palermo a rischio zona rossa: dopo Pasqua nuove ordinanze anti-Covid

Palermo zona rossa? Il rischio che scattino provvedimenti dopo le feste di Pasqua, che per decreto del governo comportano già un lockdown di 3 giorni in tutta Italia, è ormai concreto.

Fino a ieri pomeriggio a Palermo città l'incidenza settimanale era superiore ai 200 casi ogni 100mila abitanti. Un dato che a Palazzo delle Aquile ha fatto scattare l'allerta: la soglia dei 250 casi ogni 100mila abitanti con cui scatta il livello più alto di restrizioni non è così distante. Non ci sono ancora i numeri per chiedere la zona rossa, ma preoccupa il progressivo aumento dell'incidenza: il 30 marzo si attestava sui 196 casi, la settima prima erano 160, ma già ieri il dato ha nettamente superato quota 200. Valutare i numeri, però, almeno in questi ultimi tre giorni è apparso arduo. A quali dati fare riferimento?

Per sciogliere questo nodo oggi Orlando ha convocato una riunione in seno al Comune al termine della quale si è deciso che eventuali provvedimenti o richieste di zona rossa saranno avanzate solo prendendo come riferimento i numeri che vengono trasmessi dal commissario per l'emergenza.

Il sindaco chiederà anche un nuovo report sulle circoscrizioni, visto che l'ultimo risale a oltre dieci giorni fa e mostrava un incremento dei contagi non solo nella settima circoscrizione, in particolare all'Arenella e allo Zen, ma anche nella seconda e soprattutto nella zona dello Sperone e a Brancaccio.

Orlando dunque terrà d'occhio i dati che arriveranno in questi giorni dal commissario per l'emergenza e poi probabilmente entro martedì, quando scadranno le ordinanze attualmente in vigore, prenderà ulteriori provvedimenti o avanzerà richieste al governo regionale.

Il peso delle misure dipenderà dall'andamento dei contagi. Prima di quella data Palermo sarà comunque in zona rossa, rafforzata dalle decisioni prese nei giorni scorsi: da domani e fino al giorno di Pasquetta le ville cittadine rimarranno chiuse al pubblico. Nelle aree verdi non ci si potrà fermare per effetto dei divieti di stazionamento, ma saranno off-limits anche Mondello, Sferracavallo e le altre località della costa.

