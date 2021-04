Incidente stradale a Gangi, grave un motociclista: interviene l'elisoccorso

Grave incidente stradale sulle Madonie. Un giovane di 34 anni C.S. è stato soccorso dai sanitari del 118 dopo un brutto incidente in moto. Il giovane viaggiava da solo e indossava il casco.

Sono dovuti intervenire i medici con l’elisoccorso per trasportare il ferito da Gangi, paese nelle Madonie, all’ospedale Civico di Palermo. sono in corso indagini da parte dei carabinieri che stanno eseguendo i rilievi per accertare le responsabilità e ricostruire la dinamica dell’incidente.

L’intervento è stato coordinato dalla sala operativa del 118 dal medico rianimatore Lia Lo Bue. Sull'elisoccorso è intervenuta l’equipe composta dal medico Diego Tantillo e dall’infermiera Vita Casesi.

