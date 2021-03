Vaccini in parrocchia sabato 3 aprile, le chiese di Palermo dove verranno somministrati

Sono 34 le parrocchie di Palermo e provincia selezionate dalla diocesi di Palermo dove sabato sarà possibile effettuare la vaccinazione contro il Coronavirus. Le chiese si trasformeranno in hub contro il Covid-19 per tentare di rendere ancora più veloce la campagna di vaccinazione in Sicilia. In tutta la Sicilia saranno complessivamente 500 le parrocchie che apriranno i propri locali. Il vaccino verrà somministrato alla fascia 69-79 anni, senza patologie, ed è l'AstraZeneca.

Le chiese a Palermo: Cattedrale e chiese Maria Santissima delle Grazie in corso dei Mille; Maria SS. Madre della Misericordia in via Liguria; San Vincenzo de’ Paoli in via dei Quartieri; Maria Santissima del Perpetuo Soccorso ad Altarello; Maria SS. Madre della Chiesa in via Montecarlo; San Michele Arcangelo di via Sciuti; Sant’Espedito in via Nicolò Garzilli; Maria SS. Assunta in via Mater Dei a Mondello; Santa Chiara d’Assisi in via Crispi; Madonna della Provvidenza di via Ammiraglio Rizzo e Nostra Signora della Consolazione in via dei Cantieri; Maria SS. Immacolata in via Gustavo Roccella nel rione Montegrappa; San Basilio in via Cesare Terranova; Sacro Cuore di Gesù alla Noce; SS. Crocifisso di via Galletti 30 ad Acqua dei Corsari; Sant’Ernesto di via Campolo; Santi Cosma e Damiano di via Torretta a Sferracavallo; San Gregorio Papa di via San Martino a Boccadifalco; Santa Teresa di via Filippo Parlatore; San Giovanni Apostolo di via Paladini; Gesù, Maria e Giuseppe di via Sacra Famiglia; San Luigi in via Ugdulena; Santa Caterina da Siena in via dell’Airone a Borgo Ulivia; San Francesco di Paola a piazza Santa Oliva e Santa Cristina a Borgo Nuovo.

In provincia la vaccinazione si farà alla Chiesa di San Martino Vescovo a San Martino delle Scale; alla Santissima Annunziata di Caccamo; a Termini Imerese nella Chiesa Madre, nella chiesetta della Madonna della Provvidenza e alla Madonna della Consolazione e nelle parrocchie Maria SS. Immacolata di Cerda e Godrano. Anche la Diocesi di Monreale ha stilato l’elenco delle parrocchie che sono state coinvolte: in paese confermate l’oratorio della Chiesa Santa Teresa del Bambin Gesù di via Circonvallazione; San Gaetano-Caritas diocesana di via Villa Veneto (ex Albergo dei Poveri) e il convento di Santa Maria La Reale.

Ad Altofonte i vaccini saranno somministrati alla parrocchia di San Giuseppe a Piano Maglio; a Balestrate nel salone della Chiesa di Sant’Anna; a Bisaquino alla Maria Santissima del Rosario; a Camporeale a Sant’Agnese; a Corleone alla Papa Giovanni XXIII; a Borgetto nella parrocchia di Santa Maria Maddalena; a Capaci nei locali della Chiesa Beata Pina Suriano; a Carini alla Chiesa di San Lorenzo e alla Maria Santissima delle Grazie di Villagrazia di Carini; a Montelepre: nella parrocchia di Santa Rosalia; a Partinico alla Maria Santissima del Rosario; a Roccamena al Santissimo Salvatore e a Terrasini nella Chiesa di Maria Santissima della Provvidenza. L’Eparchia, oltre all’oratorio della Caritas e al teatro del Seminario di Piana degli Albanesi, ha inserito le Chiese di Santa Cristina Gela, Contessa Entellina, Palazzo Adriano e Mezzojuso.

