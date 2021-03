Vaccinazioni a domicilio in Sicilia, molti prenotati e pochi medici: saltano le somministrazioni

Saltano le vaccinazioni a domicilio per qualche centinaio di pazienti vulnerabili non deambulanti. Molti hanno prenotato ma a casa non hanno visto l'arrivo dei medici, come riporta Giacinto Pipitone in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola. Si tratta di 2.500 disabili, 570 pazienti che sono in casa di riposo e 570 over 80 non autosufficienti, secondo le prenotazioni all'Asp di Palermo.

Dalla Regione filtra che la notizia che l'Asp si è ritrovata con meno medici di quanti necessari. I professionisti in servizio per l’iniezione a domicilio sono meno di dieci e devono svolgere parecchie visite al giorno ma raramente riescono ad andare oltre le 6 o 7 iniezioni. Così sono saltati tutti molti appuntamenti.

