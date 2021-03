Troppi i positivi a Trabia diventata zona rossa, contagiati anche otto bimbi

Zona rossa. Oggi Trabia si è svegliata con restrizioni più severe con l'obiettivo di limitare i contagi da Coronavirus.

Il paese, nell’ultima settimana, sono state contagiate 31 persone. Solo sette nelle ultime 48 ore. Adesso i positivi sono ben sessantotto. Sessanta persone invece sono in isolamento domiciliare. Il virus, nelle scorse settimane ha mietuto tre vittime. Tra i positivi - scrive Alessandro Matalone sul Giornale di Sicilia in edicola -, anche otto bambini, che frequentano i plessi locali, tanto che le scuole sono state chiuse l’11 marzo scorso.

Oggi intanto a partire dalle ore 9, nel piazzale antistante la palestra comunale, si effettueranno tamponi per gli studenti delle scuole locali e dei genitori e i carabinieri della locale stazione, guidati dal comandante Roberto Chilla, effettueranno una serie di posti blocchi al fine di limitare al massimo e solo per urgenze sanitarie e per motivi di lavoro le uscite e le entrate da Trabia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE