Palermo, restituite le quote del ristorante Magna Roma: il riesame annulla il sequestro

Il tribunale del riesame di Palermo ha ordinato la restituzione di quote del ristorante Magna Roma, nel capoluogo siciliano, alla moglie del presunto boss Francesco Paolo Maniscalco, Daniela Bronzetti.

Le quote erano state sequestrate 10 giorni fa su richiesta della Procura, accolta dal gip Walter Turturici, ma oggi il collegio presieduto da Simona Di Maida ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati Rosanna Vella e Edi Gioè. Le quote della signora Bronzetti ammontano al 25% della società che gestisce il ristorante che sorge nella centralissima via Paolo Paternostro, a due passi dal Politeama.

Oggetto del sequestro anche altri beni riconducibili a Maniscalco, a Salvatore Rubino, Christian Tortora e Vincenzo Fiore. I quattro sono coinvolti in due inchieste della Guardia di finanza su scommesse e infiltrazioni mafiose.

