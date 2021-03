Cure monoclonali anche a Palermo, via libera ai test su chi è positivo e ha patologie gravi

Gli anticorpi monoclonali saranno testati anche in Sicilia, sui pazienti al pronto soccorso e alla nefrologia del Covid Hospital del Cervello e al reparto di malattie infettive dell’ospedale Civico. Le prime dosi del farmaco, prodotto dalla casa farmaceutica Eli Lilly sono già state consegnate e, come riporta Fabio Geraci in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, nei prossimi giorni saranno utilizzate su chi ha contratto il Covid-19 allo stadio iniziale.

La terapia al momento è indicata solo per le persone positive che hanno un alto rischio di aggravarsi a causa della presenza di altre patologie. Le dosi, che sono nei frigoriferi del Cervello, dovranno restare a temperatura ambiente per venti minuti per poi essere miscelate con la soluzione fisiologica: la somministrazione vera e propria durerà un’ora e lo stesso tempo servirà per controllare che non ci siano eventuali reazioni collaterali.

L'articolo completo sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE