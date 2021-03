Vaccini anche di notte alla Fiera del Mediterraneo di Palermo

Accelerare la campagna vaccinale e ridurre le code: questo l'obiettivo a Palermo e così è stato deciso di somministrare le dosi nell'hub della Fiera del Mediterraneo anche di notte.

Ad annunciarlo, il commissario per l'emergenza Covd in provincia di Palermo, Renato Costa. Da giovedì prossimo, dunque, come riferito in un servizio di Tgs, nella struttura palermitana i turni saranno no-stop. Anche oggi, purtroppo, alla Fiera sono state registrate lunghe code di cittadini in attesa della prima dose di vaccino. Ancora una volta persone anziane a vulnerabili sono state costrette ad aspettare il proprio turno in piedi per ore ma si spera che da giovedì, con turni anche di notte, la situazione possa migliorare.

In Sicilia sono già state somministrate 649.767 dosi di vaccino delle 778.525 consegnate pari all’83,5%; la media italiana è dell’81,9%. I dati (ripresi oggi) si evincono dalla piattaforma del governo italiano dedicata all’emergenza Covid. Le somministrazioni per categoria nell’Isola: 217.228 sono stati inoculati a operatori sanitari e sociosanitari; personale non sanitario 172.733; ospiti strutture residenziali 34.029; over 80 136.261; forze armate 27.426; personale scolastico 62.090. A Caltanissetta e provincia nei 14 punti vaccinali fino a ieri erano state somministrate 31.152 tra prime (22.828) e seconde (8.324) dosi. A Ragusa e provincia complessivamente inoculati 40.274 vaccini: prima dose 27.601, richiamo 12.673 (AstraZeneca 6.366, Moderna 2.831 e Pfizer 31.065).

Per quanto riguarda lo screening, invece, si stanno cercando di utilizzare i nuovi tamponi per valutare anche eventuali possibili varianti. Tutto ciò mentre è stata siglata l'intesa definitiva tra Regione e e medici di famiglia per le vaccinazioni negli studi, ma fino a maggio sarà coinvolto un numero limitato di pazienti.

