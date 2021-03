Coronavirus, la variante sudafricana ora è anche a Palermo: analisi su nuovi rari ceppi in Sicilia

Anche se il numero complessivo dei casi di Coronavirus in Sicilia è sceso sotto quota 800, le varianti continuano a correre. Anzi, accelerano, tanto che spunta un’altra positività al ceppo sudafricano, stavolta a Palermo, così come racconta Andrea D'Orazio sul Giornale di Sicilia in edicola, ed emergono anche mutazioni mai viste prima, almeno nell’Isola.

La variante sudafricana è stata diagnosticata su un soggetto di 48 anni attraverso il sequenziamento effettuato dal Centro regionale qualità laboratori (Crq), a tre settimane di distanza dal primo caso individuato su un marittimo di Mazara del Vallo.

Intanto, è in via di completamento l’analisi di vari campioni di estratto molecolare che hanno sia le caratteristiche del ceppo inglese che del sudafricano. Un raro mix del genere è stato già scoperto a Modena e a Milano. Una volta conclusi i test si potrà capire se si tratta dello stesso tipo di mutazioni o di una novità assoluta.

© Riproduzione riservata