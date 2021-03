Alcolici venduti dopo le 18, a Palermo chiuso per 5 giorni un market di via Dante

Un altro market a Palermo chiuso per aver venduto alcolici dopo le 18. È successo ieri, poco prima della 19, in via Dante.

La polizia municipale è entrata in azione alle 18.55, i vigili stavano effettuando dei controlli mirati, dopo l'ordinanza del sindaco Leoluca Orlando che, nell'ambito delle misure del contenimento dei contagi da Coronavirus, nelle scorse settimane ha firmato una ordinanza che limita la vendita di bevande alcoliche in città. Nel corso degli stessi controlli sono stati anche sanzionati i gestori di tre distributori automatici di bevande.

Al momento del sopralluogo il market di via Dante era aperto al pubblico e vendeva gli alcolici, sarebbero anche stati presenti alcuni clienti che stavano consumando sul posto. Il locale è stato sequestrato per 5 giorni, come previsto dal Docm, e al gestore è stata elevata una multa da 400 euro.

Un'altra multa, dello stesso importo, è stata comminata per l'assembramento dei clienti che pare non rispettassero il distanziamento di un metro gli uni dagli altri.

© Riproduzione riservata