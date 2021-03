Coronavirus a Palermo, stop a cinque mercatini fino al 24 marzo: ecco quali

Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha firmato l’ordinanza che proroga fino a tutto il 24 marzo la sospensione dei seguenti mercatini nell’ambito delle norme per prevenire il contagio da Covid.

Sono quelli dell'Arenella - Via San Vincenzo De Paoli - giovedì; Zen - Via Gino Zappa - giovedì; Partanna Mondello - Via Apollo - giovedì; Don Orione - Via Jung - Don Gnocchi - Via Cimbali - venerdì; Sferracavallo - Via Proserpina, via Pegaso. - mercoledì.

"La proroga è stata decisa sulla base delle informazioni e delle indicazioni di prevenzione fornite ieri dal Commissario per l'emergenza Covid in provincia di Palermo nel corso di un incontro ieri in Prefettura. Orlando ha anche firmato la proroga dell’ordinanza che vieta fino a tutto il prossimo 5 aprile la vendita di alcolici di qualsiasi gradazione da parte di qualsiasi attività commerciale e distributore automatico dalle ore 18 alle 5 del mattino su tutto il territorio comunale», afferma una nota.

© Riproduzione riservata