Insegnante di Palermo muore in un incidente stradale ad Arcore, terribile schianto all'alba

Tragico incidente stradale all'alba in provincia di Monza: a perdere la vita il 31enne Riccardo Mendolia, originario di Palermo ma domiciliato ad Arcore, proprio dove è avvenuto lo schianto fatale, al volante della sua Ford Fiesta.

Il sinistro, avvenuto al confine con il comune di Villasanta, ha coinvolto tre mezzi: ad avere la peggio è stato il giovane palermitano, altri due uomini invece hanno riportato ferite ma non sono in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute tre ambulanze del 118, l'elisoccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Monza.

I sanitari sono giunti sul luogo dell'incidente e hanno tentato di rianimare Riccardo ma per lui non c'è stato nulla da fare. Il giovane, che lavorava come insegnante in Lombardia ormai da alcuni anni, è morto per le gravi ferite riportate dopo il terribile impatto.

