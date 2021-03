Palermo, furto nella discoteca Dorian al Tasmira: rubati proiettori, impianti audio e stoviglie

Furto nella discoteca Dorian al Tasmira al Borgo Vecchio a Palermo. In poco meno di dieci minuti i ladri hanno portato via subwoofer, proiettori, tv, impianti audio. Sono entrati anche in cucina prelevando stoviglie e coltelli.

Il danno subito dai titolari ammonta a circa 13 mila euro. I ladri hanno utilizzato un flex per tagliare i cardini di una porta secondaria e aprirsi un varco per accedere al locale. Era da poco trascorsa la mezzanotte tra sabato e domenica quando l’impianto di sicurezza, ripristinato negli ultimi mesi, ha segnalato la presenza degli «ospiti» indesiderati.

Sono giunti gli agenti delle volanti e il personale della Scientifica che ha eseguito i rilievi. I ladri avranno utilizzato un furgone per caricare tutta la merce. Gli agenti hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza per cercare di risalire agli autori.

