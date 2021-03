Palermo, dai campi di calcio alla laurea: Said realizza uno dei suoi sogni

Ha centrato uno dei suoi sogni Yacoub Said, 23 anni, arrivato dal Camerun a Palermo dieci anni fa come minore non accompagnato. Il ragazzo, come riporta Giorgio Mannino in un articolo de Giornale di Sicilia in edicola, si è laureato in Scienze del Turismo, voto 100.

Il suo nome, tre anni fa, finì in tutte le cronache dopo che il titolare di un bar lo ha cacciato dal locale perché "di colore". L’imprenditore smentì l’episodio ma Said ha pubblicato come prova un post su Facebook. Un episodio che, a volte, ritorna alla mente: "A volte - dice il ragazzo - mi capita di ripensarci, però devo dire che la città, in questi due anni, è un po’ cambiata. C’è un’accettazione dell’altro che fa ben sperare. Indubbiamente la strada è ancora lunga".

L'altro sogno di Said sarebbe stato diventare un calciatore. "Avevo grande passione. Ho giocato nella Parmonval, nella squadra del Tommaso Natale, ma anche nella serie D francese e poi in Svezia" ma "ho capito che è un mondo difficile. Che affermarsi in questo sport è molto complesso. Così ho deciso di studiare e con grande sacrificio ho ottenuto un titolo che sono sicuro mi permetterà di realizzarmi".

