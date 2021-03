Risotto con mandragola scambiata per borragine, famiglia di Palermo in ospedale per intossicazione

Una famiglia di Palermo è stata ricoverata all’ospedale Civico a causa di un’intossicazione. I due coniugi e il figlio si sono sentiti male dopo aver mangiato un risotto con mandragola, quest’ultima precedentemente raccolta in campagna scambiandola per borragine.

Si sono presentati al pronto soccorso: madre e figlio sono stati ricoverati all’ospedale Civico di Palermo, l’uomo presso un’altra struttura. Al più grave dei tre è stato somministrato l’antidoto, ma nessuno è in pericolo di vita e non vi è prognosi riservata. L’intossicazione in seguito all’ingerimento di mandragola, pianta altamente tossica e facilmente confondibile con altri vegetali di uso comune, non è rara in questo periodo e non si tratta del primo caso simile registrato negli ultimi anni.

