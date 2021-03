Alcolici venduti dopo le 18 e assembramenti, chiusi e multati due locali in centro a Palermo

Due locali in via Chiavettieri e uno in via Maestri D’Acqua, a Palermo, sono stati chiusi per cinque giorni dai carabinieri perché i titolari vendevano alcolici oltre l’orario consentito delle 18 e davanti agli esercizi commerciali c'erano assembramenti. Scattata anche la multa da 400 euro.

Nell’ultimo weekend sono state oltre 4000 le persone controllate in tutta la provincia, quasi 90 i sanzionati. Verifiche del rispetto delle prescrizioni anti-Covid sono state effettuate su 470 esercizi commerciali, e in 10 casi sono state contestate violazioni, con conseguenti sanzioni amministrative.

