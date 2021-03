Palermo, viale Regione Siciliana chiusa per lavori: transenne per altri due mesi

Due date all’orizzonte per la riapertura di viale Regione Siciliana all’altezza di via Principe di Paternò e di via Montepellegrino. Il Comune di Palermo - scrive Giuseppe Leone sul Giornale di Sicilia in edicola - ha stilato il nuovo cronoprogramma sui lavori che riguardano i canali di maltempo Mortillaro e Passo di Rigano.

Se, però, su via Montepellgrino le cose sembrano (si spera) essere più chiare, sulla circonvallazione qualche dubbio resta. La strada, all’altezza del mercato ortofrutticolo, riaprirà nella prima settimana di aprile.

Ripartiranno finalmente in questi giorni, invece, le opere su viale Regione, all’altezza di Lidl. Sulla carreggiata centrale in direzione Trapani il cantiere è fermo da settimane. Questo perché i tecnici hanno verificato che, in coincidenza con l’intersezione fra il canale Mortillaro e il canale Passo di Rigano, il letto di quest’ultimo è sprofondato di circa un metro e mezzo. A seguito di un sopralluogo congiunto con la Regione, si è quindi deciso che il Comune riprenda e concluda gli interventi di propria competenza con la conseguente riapertura al traffico nella prima settimana di maggio.

