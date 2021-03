Minorenne fatta prostituire dal fidanzato a Palermo, altre due condanne

La quinta sezione del tribunale di Palermo ha condannato altri due degli imputati del processo nato dalle dichiarazioni di una ragazzina che, all’età di 15 anni, era stata indotta a prostituirsi dal fidanzato. C'è anche una assoluzione e riguarda Andrea Verdicaro, titolare di un sexy shop di via Cappuccini, nel capoluogo siciliano. L’uomo, difeso dall’avvocato Giuseppe Marcellino, oggi è stato scagionato dall’accusa di avere compiuto atti sessuali con la minorenne: in un altro giudizio, celebrato in abbreviato, lo stesso imputato era stato condannato definitivamente a due anni e otto mesi per sfruttamento della prostituzione.

Nel dibattimento chiuso questo pomeriggio in tribunale sono stati condannati a un anno e otto mesi ciascuno l’ex poliziotto Umberto Bonocore e Marcello Falcone. Entrambi dovranno risarcire le parti civili - la ragazza, oggi maggiorenne, e la madre - rappresentate dall’avvocato Antonio Palazzotto.

Il principale imputato di questo giudizio è già stato condannato con una sentenza definitiva, emessa dalla Cassazione il 30 maggio 2019: si tratta di Dario Nicolicchia, che aveva avuto 9 anni, già ridotti di un terzo grazie al rito abbreviato. Con lo stesso tipo di procedimento erano stati condannati, oltre a Verdicaro, anche altri sei imputati, tutti clienti della ragazzina, accusati di atti sessuali a pagamento con lei. Le pene erano state tutte sospese e contenute in pochi mesi.

