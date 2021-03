Coronavirus, a Palermo oggi il 60% dei casi siciliani: 313 contagi, mai così tanti nelle ultime 2 settimane

Se l'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Italia si fa preoccupante in diverse regioni, la Sicilia al momento continua a resistere facendo registrare sì una risalita della curva, ma ancora con numeri non allarmanti. C'è però una provincia che si distingue in "negativo" ed è quella di Palermo, dove il numero dei contagi si mantiene alto da settimane.

Il bollettino odierno segna 515 nuovi casi di Covid-19 nell'Isola e di questi ben 313 sono stati registrati nel Palermitano: si tratta del 60% del totale. La seconda provincia più colpita, quella di Catania, oggi si ferma a quota 90 positivi. Certo, parliamo della provincia con più abitanti e il numero dei tamponi ovviamente incide ma il trend è sicuramente in crescita e da non sottovalutare.

I 313 positivi di oggi infatti sono il numero più alto registrato tra Palermo e provincia negli ultimi 15 giorni. E anche l'incidenza dei casi per 100 mila abitanti continua a crescere, arrivando a quota 137. Ancora lontana da numeri di grande emergenza ma una spia d'allarme che senza dubbio spinge alla massima attenzione.

