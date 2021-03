Incidenti con le moto a Bellolampo e Bisacquino, gravi due palermitani

Due motociclisti palermitani sono stati ricoverati in codice rosso, sono rimasti feriti in due diversi incidenti. Il primo si è verificato sulla strada provinciale 1 che porta a Bellolampo. Un giovane, G.M. di 28 anni, ha perso il controllo della moto ed è finito a terra. Necessario l'intervento dell’elisoccorso del 118 per trasferirlo d'urgenza all’ospedale Civico di Palermo. La prognosi è riservata.

Il secondo centauro, M.G. di 40 anni, è rimasto ferito sulla strada statale 188 nella zona di Bisacquino, nella zona di Corleone. Anche in questo caso è intervenuto l’elisoccorso del 118 e il medico rianimatore. Il motociclista è stato trasportato in elicottero all’ospedale Villa Sofia. Anche per lui la prognosi è riservata.

