Palermo, ricavi non dichiarati al fisco: sequestro da 450mila euro per una società

Operazione della guardia di finanza di Palermo che ha sequestrato beni del valore di circa 450mila euro ritenuti profitto di reati tributari. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale del capoluogo, su richiesta della Procura.

Le indagini dei finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo sono partite dopo una verifica fiscale nei confronti di una società che opera nel settore della fabbricazione di materiale plastico, con una fabbrica nella zona industriale di Castelvetrano, in provincia di Trapani. Secondo le indagini l'impresa negli anni 2016 e 2017 non aveva dichiarato al fisco ricavi per oltre 6,5 milioni di euro.

In considerazione dell’ingente evasione ricostruita dagli specialisti del Gruppo Tutela Entrate del Nucleo di polizia economico - finanziaria, al termine della

Una volta conclusa la verifica fiscale da parte degli specialisti del Gruppo Tutela Entrate, sono stati segnalati all' autorità giudiziaria i due rappresentanti legali pro-tempore per il reato di omessa dichiarazione.

Il Gip ha così emesso un provvedimento cautelare grazie al quale sono stati sottoposti a sequestro disponibilità finanziarie, un immobile con relative pertinenze, un’auto e quote societarie per circa 450.000.

