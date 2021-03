Coronavirus, positivi insegnante e diversi alunni: chiusa scuola elementare a Capaci

A Capaci il sindaco ha disposto la chiusura immediata della scuola elementare "Alcide De Gasperi", in Corso Isola delle Femmine, per la presenza di diversi casi di positività tra una docente e alcuni alunni.

A darne notizia è il primo cittadino subito dopo aver firmato l' Ordinanza Sindacale, che impone la chiusura da lunedì 8 e fino al 21 marzo.

Una decisione presa in accordo con l’Unità Operativa Territoriale di Prevenzione di Carini, che ha indicato di “adottare un provvedimento di chiusura a scopo precauzionale, almeno fino all’esito dei tamponi molecolari degli alunni delle classi poste in quarantena”, al fine di tutelare la salute dei relativi operatori scolastici, dei cittadini in genere e la pubblica incolumità", spiega il sindaco Pietro Puccio.

"Tenuto conto di tale situazione e, più in generale, della situazione epidemiologica che si trova in continua ed imprevedibile evoluzione - fa infine appello Puccio -, raccomandiamo vivamente ed indistintamente a tutti i cittadini di prestare la massima, assoluta attenzione nel rispettare le più elementari regole di profilassi igienico-sanitarie consigliate ormai da mesi, al fine di evitare e scongiurare l’ulteriore diffondersi del virus, che sta già provocando notevoli danni a livello sanitario e psicologico, ma anche al nostro tessuto economico e sociale".

Continua a destare preoccupazione dunque il rischio dei contagi nelle scuole. Due giorni fa, a Palermo, un asilo nido di Borgo Nuovo "Il papavero" è stato chiuso per la presenza di un bimbo positivo tra i piccoli alunni. Proprio in questo asilo le attività erano già state sospese a gennaio, quando uno dei dipendenti era stato trovato positivo.

