Incendio nella notte a Misilmeri: distrutta una villetta

Fiamme e paura la notte scorsa a Misilmeri, dove una villetta è stata distrutta da un incendio. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale che hanno impiegato molte ore per spegnere le fiamme.

Con l'ausilio dell'autoscala sono state domate le fiamme, che avrebbero avuto origine nel sottotetto e la struttura è stata messa in sicurezza.

L'allarme è stato lanciato da alcuni residenti della zona che per precauzione sono usciti in strada: non si registra alcun ferito. Sono in corso indagini dei carabinieri.

