La rissa al battesimo nella chiesa di San Cipirello per una foto con il neonato: 12 denunciati

Dodici persone sono state denunciate per rissa all’interno della Chiesa Madre “Maria SS. Immacolata”, a San Cipirello. La lite era avvenuta in occasione della celebrazione di un battesimo a metà febbraio, così come era stato scritto in esclusiva dal Giornale di Sicilia.

Dalle indagini è emerso che la rissa sarebbe nata dopo la celebrazione religiosa, nel momento delle fotografie con il neonato, da parte dei due nuclei familiari. Già precedentemente c'erano tensioni fra i parenti dei genitori.

La rissa, scatenatasi all’interno della chiesa, avrebbe visto anche l’intervento del parroco, che ha tentato di sedare gli animi. Nessuno dei partecipanti, tuttavia, ha riportato lesioni.

