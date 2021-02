Coronavirus a Palermo e provincia, tutti i dati sui contagi comune per comune

A Palermo sono 10.698 i soggetti attualmente positivi, con una variazione assoluta di +32 casi rispetto al giorno precedente, ed una variazione percentuale pari a +0,3%. Sempre in valori assoluti, si registrano 83 casi in meno rispetto ai 10775 di una settimana fa (15 febbraio). È quanto emerge dal report completo di tutti i comuni della provincia di Palermo, aggiornato al 20 febbraio e curato dall'Ufficio statistica del Comune sulla base dei dati forniti dalla ASP.

In percentuale, il numero di positivi in città si attesta al 16,26 per mille abitanti, mentre, complessivamente, nella città metropolitana di Palermo, sono 12.658 gli attuali positivi (10,18 per mille abitanti).

GUARDA QUI TUTTI I DATI COMUNE PER COMUNE DELL'AREA METROPOLITANA DI PALERMO

Dopo Palermo, in valori assoluti, il numero maggiore di positivi - sempre al 20 febbraio - si registra a Bagheria, con 315 casi. Seguono Carini, con 257, Termini Imerese, 149, e Villabate 139.

In relazione al rapporto positivi ogni mille abitanti, dopo Palermo, gli indici più alti si registrano a San Cipirello con 12,47 (65 gli attuali positivi) e Roccamena con 11,20 (16 gli attuali positivi). Quest'ultima una settimana fa registrava addirittura il 18,19. Mentre a San Cipirello il rapporto è addirittura raddoppiato, passando dal 6,52 del 15 febbraio al 12,47 del 20 febbraio.

