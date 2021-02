Torna a Palermo il dipinto di Santa Caterina rubato nel 2004: oggi la consegna alla Curia

Il dipinto di Santa Caterina da Siena torna a Palermo. L'opera, di grande valore artistico e religioso, era stata trafugata nel 2004 dall’Istituto Opera Pia Pignatelli Gulì di Palermo. Dopo 17 anni è stato ritrovato grazie alle indagini avviate dopo una denuncia di furto presentata da un antiquario napoletano.

I carabinieri per la Tutela del patrimonio culturale hanno accertato che la denuncia era, in realtà, un sistema per tornare in possesso dei beni che egli stesso aveva precedentemente messo in commercio.

L'opera è stata individuata grazie alla comparazione delle immagini con quelle contenute nella “Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti”, gestita dal comando di Tutela del patrimonio culturale.

L'opera verrà riconsegnata oggi pomeriggio, alle ore 16:30 nella sede della Diocesi di Palermo, dal comandante del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Napoli, maggiore Giampaolo Brasili, al Direttore dell’Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici di Palermo, Don Giuseppe Bucaro.

I militari hanno, inoltre, sequestrato moltissimi beni provenienti da 12 furti diversi, avvenuti in abitazioni private e luoghi di culto di tutta Italia. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati anche 4000 reperti archeologici tra vasi e monete.

