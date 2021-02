Un cane con una zampa intrappolata in un termosifone è stato salvato dai vigili del fuoco. E’ successo a Palermo, in via San Lorenzo. L’incidente è avvenuto mentre l’animale giocava a casa.

L’operazione non è stata semplice: mentre i pompieri intervenivano, il cane si dimenava e tentava in tutti i modi di liberarsi da solo.

E’ servita una lega per allargare gli elementi del calorifico e restituire l’animale ai suoi padroni.

