Neonato muore all'ospedale Civico di Palermo, la procura apre un'inchiesta

I genitori di un neonato morto nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Civico di Palermo hanno presentato una denuncia ai carabinieri per accertare le cause del decesso. Dopo 26 giorni in incubatrice, il 6 febbraio il piccolo, nato prematuro, è morto. Secondo i genitori - che ritengano ci siano stati errori da parte dei medici - avrebbe contratto un’infezione nel reparto.

Il procuratore aggiunto di Palermo Ennio Petrigni ha aperto un fascicolo. Secondo i genitori, il bambino aveva cominciato ad alimentarsi, dando segnali di ripresa, ma il 2 febbraio i medici avrebbero effettuato un prelievo spinale per accertare l'eventuale presenza di infezioni.

L’urinocoltura ha poi confermato i sospetti e le condizioni del piccolo sono peggiorate di giorno in giorno fino al decesso. La procura ha sequestrato le cartelle cliniche, ma finora non ci sono indagati. La salma del piccolo è stata restituita alla famiglia per celebrare i funerali.

© Riproduzione riservata