Morta a 16 anni in un incidente stradale, Altavilla piange per Andrea Romanasu. La mamma: "Sono stata fortunata ad averti avuto"

Un funerale straziante, tra lacrime e rabbia, quello di Andrea Romanasu, la sedicenne morta in un tragico incidente stradale la sera dello scorso 6 febbraio a Palermo. Le esequie, ieri, a nove giorni dalla tragedia, durante i quali, come scrive Pino Hrasso in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, sono stati svolti una serie di accertamenti e l’autopsia sulla ragazzina rumena per accertare le cause del decesso.

Struggente la lettera che ha scritto la mamma Mary, letta da un’amica di famiglia. "Ogni nostro messaggio si concludeva con un cuoricino ma il tuo non c’è più e il mio si è spezzato - ha scritto -. Non mi resta che ascoltare i tuoi messaggi vocali che iniziavano sempre con la parola mamma con quella dolce vocina che mi scioglieva il cuore. Sono stata la mamma più fortunata del mondo ad averti avuto".

L'articolo completo sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE