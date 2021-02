Palermo, la Ztl resta sospesa sino all'1 marzo: nuova proroga

Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e l’assessore alla mobilità Giusto Catania, sulla base delle indicazioni fornite dai tecnici dell’Ufficio mobilità urbana, hanno disposto la proroga della sospensione della Ztl fino all’1 marzo.

I flussi di traffico dimostrano che la ripresa parziale delle attività didattiche in presenza ha determinato, nell’ultima settimana, un trend di traffico in leggera crescita all’interno del centro storico. Tuttavia - dice il Comune - stante il protrarsi dell’emergenza sanitaria, si ritiene opportuno valutare il dato con l’avvio della zona gialla per le prossime due settimane al fine di avere un quadro definito della situazione.

