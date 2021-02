Palermo, ferito gravemente dopo un incidente: due agenti lo salvano bloccando l'emorragia

Due poliziotti delle volanti hanno salvato la vita ad un uomo che era rimasto ferito in modo grave in un incidente stradale avvenuto nei pressi della caserma Lungaro a Palermo. Protagonisti dell’incidente marito e moglie caduti dalla moto; in particolare l’uomo si è procurato una profonda ferita alla coscia. I due agenti, un uomo e una donna si sono prodigati immediatamente ad assistere i due feriti.

Il poliziotto con la cintura dei pantaloni è riuscito a bloccare l'emorragia e a salvare la vita al motociclista. La donna, a terra con lesioni al volto e dolori al petto, è stata rincuorata e sostenuta dalla poliziotta in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Marito e moglie sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Civico: lui in codice rosso, lei in codice giallo.

I medici dell’area d’emergenza hanno sottolineato come sia stato evitato il peggio grazie alla prontezza di spirito dell’agente che ha bloccato l’emorragia. Il motociclista è stato sottoposto ad un delicatissimo intervento di chirurgia plastica. La prognosi è riservata ma si salverà. Per segnalare la professionalità mostrata dagli agenti i parenti dei feriti hanno scritto una lettera al questore Leopoldo Laricchia ringraziandolo per l’intervento decisivo degli agenti.

