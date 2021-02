Mafia, morto per Covid il boss di Campofelice Pietro Ippolito: fece la cresta su un'estorsione

È morto ieri all’ospedale Cimino di Termini Imerese, dove era stato ricoverato per Covid-19, Pietro Ippolito di 60 anni, presunto estorsore al soldo della famiglia mafiosa dei Farinella.

Come scrive Giuseppe Spallino sul Giornale di Sicilia in edicola, era stato prima arrestato e poi scarcerato nell’ambito dell’operazione "Alastra" del 30 giugno dell’anno scorso. Originario di Resuttano, nel Nisseno, negli ultimi anni si era trasferito a Campofelice di Roccella, dove aveva iniziato l’attività di imprenditore caseario.

In questo contesto si era avvicinato ai Farinella di San Mauro Castelverde, a disposizione per incassare i soldi del pizzo che la famiglia mafiosa aveva chiesto a un imprenditore edile di Castel di Lucio, nel Messinese. Ma dopo che la vittima aveva consegnato 20 mila euro, Ippolito, secondo gli investigatori, "aveva abusivamente trattenuto il denaro per sé senza farlo confluire nella cassa del sodalizio". Un'azione che aveva mandato in fibrillazione l’intera cosca.

