Palermo, nuova pista ciclabile da viale Campania a via Praga

Nuova pista ciclabile a Palermo: da viale Campania a via Praga. Si tratta, come riporta Connie Transirico in un articolo del Giornale di Sicilia, della prosecuzione del progetto di mobilità sostenibile che vale 1 milione 400 mila euro.

L’itinerario ha già visto quindi stringere le carreggiate in via Villafranca, via Mattarella, via Leopardi, via Boris Giuliano e da ieri gli operai sono in viale Campania, per poi continuare in viale Emilia, via Ausonia, via De Gasperi e capolinea via Praga. In tutto 3,8 chilometri di strade per gli appassionati delle biciclette.

La pista è contrassegnata da segnaletica striscia bianca discontinua e frecce di direzione ogni 15 metri, oltre ai moduli spartitraffico. Un altro progetto si snoda invece in direzione Mare-Monti e prevede un percorso di 3,5 chilometri: da via Imperatore Federico a Cruillas.

