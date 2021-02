Rapina a un supermercato a Palermo, arrestato un uomo di 29 anni al Cep

Rapinò un supermercato in via Borremans a Palermo, per questo un uomo di 29 anni, Cristian Lucera, è stato arrestato ai domiciliari dalla polizia. L'arresto durante un'operazione sul quartiere San Giovanni Apostolo Cep, con un'ordinanza del questore di Palermo, Leopoldo Laricchia. Ad effettuarlo i poliziotti della sezione “Contrasto al Crimine Diffuso”, “Falchi” della Squadra Mobile nel quartiere “S. Giovanni Apostolo – C.E.P”.

Due uomini, Lucera insieme a un complice, lo scorso 26 ottobre, intorno alle 17,30 a volto coperto da un passamontagna e armati di un grosso coltello, dopo essere entrati all’interno di un esercizio commerciale, hanno spintonato violentemente una cassiera ed aprendo il registratore di cassa, si sono impossessati di tutte le banconote e le monete contenute all’interno, per un importo di circa 505 euro.

I due, dopo aver commesso la rapina, sono fuggiti a bordo di un’auto condotta da un “palo” che li attendeva fuori dal negozio. Le indagini hanno consentito di individuare l’auto ed il proprietario e nel corso della perquisizione domiciliare è stata rinvenuta la somma di 260 euro, sulla cui disponibilità il Lucera non ha saputo fornire alcuna spiegazione.

La conclusione dell’attività investigativa ha permesso di denunciare l’uomo ed ottenere l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Giuliano Castiglia su richiesta del pm Maria Forti.

