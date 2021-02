Monreale, morto Paolo Catalucci noto fotografo componente di “Scattando Baarìa”

Lutto nel mondo della fotografia. È morto Paolo Catalucci, da sempre amante degli scatti e componente dell’associazione culturale “Scattando Baarìa”. Viveva a Monreale ma spesso veniva a Bagheria e prendeva parte alle uscite fotografiche del gruppo bagherese.

E’ morto per un male che se lo è portato via in poco tempo. Paolo era una persona buona. I suoi amori erano la moglie Maria Grazia, la fotografia e i numerosi amici dai quali sapeva farsi volere bene.

“Paolo era una persona gentile, solare, disponibile, generosa, sempre pronto ad aiutare chiunque avesse bisogno - lo ricorda Mariella Li Fonti, presidente del gruppo “Scattando Baaria -. Era amato da tutti, rimaneva nel cuore di chiunque avesse avuto la fortuna di conoscerlo. Amante della fotografia, sotto tutti gli aspetti, in tutti i generi. Non si poneva limiti, anche se la vita glieli aveva imposti, con quella brutta malattia che più di 13 anni fa lo aveva reso inabile. Non si arrendeva mai. Negli ultimi messaggi di qualche giorno fa mi diceva che non vedeva l’ora di tornare a fotografare con noi”.

