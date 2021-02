Chiuse le due società, l'ex calciatore del Palermo Tanino Vasari torna libero

Ha chiuso le due società che gli erano rimaste e ha confessato tutto, dimostrando di essere "consapevole" del proprio errore. Gaetano Vasari, ex calciatore del Palermo, torna libero. A darne notizia un articolo di Leopoldo Gargano sul Giornale di Sicilia.

Sono stati quindi revocati gli arresti domiciliari all'ex attaccante rosanero, accusato di bancarotta. I fatti riguardano la gestione del panificio di famiglia in via Alcide De Gasperi, a Palermo. Secondo gli inquirenti, Vasari avrebbe accumulato debiti per 600 mila euro.

Due i fallimenti dichiarati nel giro di pochi anni. Il primo fallimento della società «Pane…pizza e… srl» risale al novembre 2017, a questa poi sono subentrate altre due sigle «Caldo Pane» e «Caldo Pane soc.coop» che, sempre secondo la ricostruzione dell’accusa, sarebbero servite a distrarre beni e capitali della prima azienda fallita, da qui l’accusa di bancarotta a cui è seguito l'arresto. Queste ultime due società sono state chiuse e l'ex rosanero è potuto tornare libero.

Oggi Vasari è in grande difficoltà economica. Non ha più un lavoro e ha dovuto vendere anche due appartamenti per pagare i debiti con i fornitori. Tempi insomma molto diversi rispetto a quando giocava in serie A.

