Boato e paura in via Roma a Palermo durante i lavori alla rete elettrica

Un boato è stato avvertito questa sera in via Roma, a Palermo. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona.

Nessuna fuga di gas secondo quanto è stato accertato dalle squadre del pronto intervento di Amg Energia, che hanno controllato la conduttura di distribuzione del gas, presente sottotraccia, nella quale non sono stati riscontrati danni.

L’ipotesi più probabile è che il boato possa essere stato causato da un problema sulla rete di distribuzione di energia elettrica. Tante le telefonate dei residenti alla sala operativa per segnalare le diverse micro esplosioni sentite dentro gli appartamenti.

Gli operatori di Amg Energia stanno eseguendo tutti i necessari rilievi anche con l’ausilio degli strumenti adeguati e non sono state trovate tracce di gas. La situazione viene tenuta sotto controllo.

© Riproduzione riservata