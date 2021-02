Muore in ospedale a Termini Imerese, indagati i nove componenti dell'equipe medica

È entrato vivo ed è uscito morto dal pronto soccorso. Questo il tragico destino di Salvatore Saso, 61 anni residente a Trabia, deceduto il 23 gennaio scorso dopo tre giorni di ricovero presso l’ospedale Salvatore Cimino di Termini Imerese.

Un caso - scrive Giuseppe Spallino sul Giornale di Sicilia oggi in edicola - che adesso vede iscritti nel registro degli indagati della Procura di Termini i nove componenti dell’equipe medica che lo ha preso in cura, a partire dal responsabile del pronto soccorso Alessandro Chines (difeso dall’avvocato Giuseppe Gerbino), insieme a lui Giuseppe Sunseri, Alessia Ceraso, Emerico Luna, Salvatore Uzzetto, Giorgio Azzarello, Gea Nicoletti, Giuseppe Fascella e Mario Gagliardo. Tutti devono rispondere, a vario titolo, dei reati di omicidio colposo e responsabilità colposa per morte in ambito sanitario.

