In giro senza mascherine e oltre l'orario consentito: 44 multati a Palermo

Trovati in giro senza mascherine, in assembramenti oppure oltre l'orario consentito: 44 persone sono state multate a Palermo per il mancato rispetto delle norme anti-Covid. Oltre 1700 i cittadini controllati. E' questo il bilancio delle operazioni condotte dalle forze dell'ordine, e coordinate dalla prefettura, nelle ultime 24 ore nell'ambito dei controlli sulle restrizioni per evitare la diffusione dei contagi da coronavirus.

In totale, sono state controllate 1786 persone e 386 attività commerciali. Tra queste ultime, in particolare, non sono state registrate violazioni.

