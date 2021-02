Stop all’erogazione di acqua dall’invaso Poma di Partinico: 7 paesi del Palermitano a secco

Stop da oggi all’erogazione di acqua dall’invaso Poma di Partinico ai comuni della fascia costiera e così molte zone rimarranno a secco. Si tratta, come riporta Michele Giuliano in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, di interventi programmati. Presumibilmente fino al pomeriggio di venerdì prossimo, verrà temporaneamente sospesa l’erogazione idrica dall’acquedotto Jato e in concomitanza si procederà anche all’esecuzione di interventi di manutenzione programmati sullo stesso adduttore in località Isola delle Femmine e Partinico.

Senz'acqua le zone periferiche di Balestrate, Trappeto, Terrasini, Cinisi, Carini, Capaci e Isola delle Femmine ma anche Carini nelle zone di corso Italia, Sant’Anna e Parco degli Ulivi.

L'articolo completo nell'edizione del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE