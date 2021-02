Palermo, addio a don Giuseppe Zammuto: per decenni docente e guida spirituale del Don Bosco

Era il volto amorevole di don Bosco. Docente di latino e greco, guida spirituale per centinaia di fedeli. Ma soprattutto salesiano. È morto oggi, all'età di 98 anni, don Giuseppe Zammuto. Ne avrebbe compiuto 99 il prossimo mese.

Per decenni ha insegnato all'istituto don Bosco di via Sampolo e al don Bosco Villa Ranchibile. Ha cresciuto centinaia di giovani. Accogliente come sacerdote, preciso e inappuntabile come docente. A dare l'annuncio della sua morte lo stesso istituto Don Bosco nella pagina Facebook.

“Stamani è tornato alla Casa del Padre l'amato confratello Don Giuseppe Zammuto, santo sacerdote, confessore apprezzato, pastore e guida di tante anime, per anni docente nel nostro istituto, formatore di intere generazioni di salesiani di Sicilia. Ci lascia un'anima bella... certamente già contempla l'Amore e vive in Dio. Vi chiediamo una preghiera per la nostra Comunità, ancora provata da immenso dolore. Ci consola la certezza che Don Zammuto sta già intercedendo per noi, per la nostra missione educativa e per i nostri ragazzi”. Il funerale sarà celebrato domani, 9 febbraio, alle 11.45, nella chiesa del Don Bosco Ranchibile.

