Palermo, l'arcivescovo: "Possibile ricominciare la catechesi in presenza"

L’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, "nel rinnovare il consiglio di continuare con la modalità online, ritiene comunque che sia possibile, adesso, ricominciare a svolgere gli incontri di catechesi e, in genere quelli di formazione, anche in presenza, laddove la situazione logistica e le strutture lo permettano". E' quanto si legge sul sito dell'arcidiocesi di Palermo.

"In questo caso la condizione necessaria sarà quella di organizzare gli incontri per piccoli gruppi e per un tempo contenuto (non oltre un’ora) con l’obbligo di osservare, senza eccezioni, quanto è richiesto per la prevenzione del contagio (uso delle mascherine, distanziamento fisico, sanificazione degli ambienti e degli oggetti, etc.). Inoltre, si rinnovi a tutti – compresi i genitori dei fanciulli – la raccomandazione a non uscire di casa in presenza di sintomi simil-influenzali".

