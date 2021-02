Palermo, rider sollecita una consegna ed è rissa con un commerciante

Lite tra il titolare di una yogurteria e un rider di Glovo ieri sera a Palermo. La zuffa sarebbe scoppiata perché il fattorino avrebbe atteso troppo per alcune crepes da consegnare. Sono intervenuti i carabinieri. A segnalare l'episodio è stato un altro rider. "Un mio collega è stato preso a pugni e gli è uscito sangue dal naso solo per essersi lamentato per l'attesa, 45 minuti per una crepes - ha raccontato - Il commerciante era nervoso e gli ha dato pugno perché gli era stato chiesto a che punto fosse l'ordine. Ora basta: rischiamo ogni giorno di fare incidenti, buttati sotto la pioggia. Ci devono rispettare, soprattutto Glovo".

Il rider portato all'ospedale Policlinico è stato medicato. La prognosi è di 30 giorni. Diversa la versione del titolare dell'esercizio commerciale. Sarebbe stato lui ad essere aggredito dal fattorino che lo avrebbe insultato e colpito con pugni al petto e in faccia. I carabinieri hanno acquisito i video del locale per accertare le responsabilità e ricostruire quanto successo.

Il titolare ha raccontato anche di avere subìto minacce nei suoi confronti anche da parte di altri rider. "Non si può permettere che un lavoratore torni a casa con il naso rotto per una consegna di 3 euro - dichiarano il segretario generale Nidil Cgil Palermo Andrea Gattuso e il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo - Rispetto alle altre volte, questo episodio di violenza, che stigmatizziamo, è avvenuto nell'ambito di uno dei partner di Glovo, un ristorante, tra le categorie che più delle altre sta soffrendo e che sta andando avanti grazie al lavoro dei rider".

